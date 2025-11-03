La seconda vita di Okaka: 4 goal in una settimana per rinascere con il Ravenna in Serie C

Okaka non ha ancora la forma migliore come è normale che sia dopo la lunga inattività, ma sicuramente non ha perso il senso del goal e la qualità.

La rete realizzata di tacco contro l’Ascoli, mai sconfitto prima in questo campionato, è bella e decisiva: una rete da tre punti che vale il secondo posto in classifica al Ravenna, staccato di appena un punto dall’Arezzo capolista.