I numeri d’altronde non mentono: con 4 goal in una settimana, Stefano Okaka è tornato a essere decisivo. Un goal da tre punti in pieno recupero contro la Pianese in campionato il 26 ottobre, poi la doppietta in Coppa Italia contro il Rimini il 29 ottobre e per ultimo il goal contro l’Ascoli nella gara disputata il 2 novembre.
La seconda vita di Okaka: 4 goal in una settimana per rinascere con il Ravenna in Serie C
UNA SETTIMANA DA SOGNO
TACCO MATTO
Okaka non ha ancora la forma migliore come è normale che sia dopo la lunga inattività, ma sicuramente non ha perso il senso del goal e la qualità.
La rete realizzata di tacco contro l’Ascoli, mai sconfitto prima in questo campionato, è bella e decisiva: una rete da tre punti che vale il secondo posto in classifica al Ravenna, staccato di appena un punto dall’Arezzo capolista.
RITORNO AL GOAL DOPO OLTRE 1000 GIORNI
La rete decisiva realizzata al 97’della sfida di campionato contro la Pianese – la prima con la maglia del Ravenna – ha registrato il ritorno al goal di Okaka dopo 1041 giorni. Prima di questo rete, l’ultima marcatura dell’attaccante risaliva al 9 gennaio 2023 in Basakseihr-Adana Demirspor
È RIMASTO PER DUE ANNI SENZA SQUADRA
Dopo aver giocato tra le altre con Roma, Sampdoria, Udinese, Watford e Anderlecht, Stefano Okaka a settembre del 2021 si è trasferito in Turchia al Basakseihr, dove è rimasto fino all’estate del 2023. Da allora è rimasto senza squadra per due anni, fino appunto all’inizio della nuova avventura con il Ravenna iniziata il 1° settembre 2025.
