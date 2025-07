La scelta definitiva del Napoli su Ndoye è in arrivo: vertice a Ischia con De Laurentiis, Manna e Conte

Il Napoli deve decidere se alzare ulteriormente l'offerta al Bologna per acquistare Ndoye o cambiare obiettivo. In programma un vertice a Ischia tra De Laurentiis, Manna e Conte.

Riposo ma non troppo per il Napoli o almeno per il suo allenatore, Antonio Conte.

Il tecnico è atteso a Ischia dove trascorrerà un paio di giorni di relax prima di riprendere la preparazione estiva ma avrà anche un importante vertice di mercato.

Conte infatti secondo 'La Gazzetta dello Sport' incontrerà il presidente Aurelio De Laurentiis insieme al direttore sportivo Giovanni Manna.

Sul tavolo le prossime mosse del Napoli. Il mercato degli azzurri, che hanno già piazzato ben sei colpi, non è ancora finito. Ma chi sarà il prossimo?