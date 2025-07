La Roma spinge per Rios: pronta una nuova offerta, la posizione del Palmeiras

I giallorossi insistono per il centrocampista colombiano: tentativo concreto per avvicinarsi alle richieste del club brasiliano.

Richard Rios continua ad essere uno dei principali obiettivi di mercato della Roma targata Gian Piero Gasperini.

In cima alla lista di gradimento del tecnico di Grugliasco che, in questa stagione debutterà da tecnico romanista, rimane solida la posizione del centrocampista colombiano, protagonista al Mondiale per Club con la maglia del Palmeiras.

Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, il club giallorosso avrebbe informato la società brasiliano di essere pronto a mettere sul piatto una nuova proposta per assicurarsi il cartellino del classe 2000.