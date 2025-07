La Roma 'risponde' alle preoccupazioni di Gasperini sul mercato: presi Ferguson e El Aynaoui, Wesley e Ghilardi vicini

Dopo le parole di Gasperini sul mercato, la Roma accelera: ufficiale El-Aynaoui, Ferguson è già a Roma e ora si stringe per Wesley e Ghilardi.

La Roma ha disputato la sua prima amichevole regolando la formazione del Trastevere con un rotondo 14-0 che ha offerto i primi spunti interessanti in vista della prima stagione targata Gian Piero Gasperini.

L'allenatore di Grugliasco, al termine del test, ha parlato alla stampa esprimendo qualche preoccupazione di troppo sulla campagna acquisti giallorossa. L'allenatore giallorosso, infatti, ha sottolineato come il club capitolino sia in ritardo sul mercato.

Nelle ultime ore, però, la Roma ha premuto sull'acceleratore chiudendo, di fatto, due trattative nel giro di poche ore. E le operazioni in entrata non sembrano certo concluse. La società romanista ha recepito il messaggio del suo allenatore e ora e nel giro di poche ore ha stretto i tempi per regalare i rinforzi individuati al suo nuovo timoniere.