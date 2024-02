La Roma pesca De Zerbi: come gioca il suo Brighton e quali sono i punti deboli

Urna non troppo fortunata per i giallorossi, che evitano Bayer Leverkusen e Liverpool ma trovano il Brighton di De Zerbi.

Roberto De Zerbi torna in Italia, ma per il momento solo da avversario. Sarà il suo Brighton, infatti, a sfidare la Roma negli ottavi di finale di Europa League.

Un incrocio non troppo fortunato per i giallorossi, che hanno evitato Liverpool e Bayer Leverkusen ma non hanno pescato comunque benissimo.

Il Brighton, infatti, è una delle squadre che giocano meglio in Europa anche se i punti deboli non mancano ed il discorso qualificazione sembra apertissimo.

Di certo la doppia sfida tra Roma e Brighton promette spettacolo e goal.