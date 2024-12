Roma vs Atalanta

I giallorossi hanno effettuato cinque cambi, ma con quanti slot? Situazione particolare all'Olimpico durante Roma-Atalanta.

Momenti di confusione lunedì sera durante Roma-Atalanta.

In occasione dei cambi giallorossi qualcuno ha ipotizzato che la squadra di Ranieri abbia utilizzato quattro slot e non i tre stabiliti dal regolamento.

In realtà le cose non sono andate così, bensì la Roma ha cambiato cinque giocatori con tre slot. Proprio come previsto.