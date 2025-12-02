Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Matías Soulé RomaGetty Images
Andrea Ajello

La Roma è Soulé dipendente: se va male i giallorossi perdono, i numeri dell'argentino nei big match

Matias Soulé è diventato il centro della fase offensiva della Roma nel bene e nel male: contro il Napoli si sono confermati i problemi per Gasperini quando l'argentino fatica.

Pubblicità

Un tempo questo ruolo era nelle mani di Paulo Dybala, faro della Roma e totalmente condizionante. Ora invece è Matias Soulé che sembra avere addosso la responsabilità di essere il giocatore che determina quello che succede in campo e la prestazione della Roma. 

Soulé è stato fino ad ora l'unica vera certezza della squadra di Gian Piero Gasperini per quanto riguarda i giocatori offensivi e a dirlo, oltre il minutaggio, sono i numeri dell'ex Juventus.

Una centralità che però ha anche i suoi lati negativi, ovvero che quando il classe 2003 non gira e non è in serata, la Roma ne subisce le conseguenze, come è successo con il Napoli ma non solo.

Esiste un problema big match per i giallorossi, ma anche per Soulé? 

  • INGABBIATO CON IL NAPOLI

    Tra tutte le prestazioni fatte in stagione quella in Roma-Napoli è forse stata la meno brillante per Soulé, che non solo non ha segnato né fatto assist ma ha sbagliato anche troppo tecnicamente per uno delle sue qualità e in generale si è visto pochissimo. 

    Merito soprattutto di come l'ha preparata Antonio Conte, consapevole che i maggiori pericoli sarebbero potuti arrivare proprio dai piedi dell'argentino. C'era Buongiorno a tenerlo d'occhio da vicino senza mai lasciarlo respirare e in più l'aiuto di Olivera. Una doppia marcatura che ha annullato Soulé, uscito poco dopo 60 minuti per fare posto a Dybala. 

    • Pubblicità

  • I PRECEDENTI IN STAGIONE

    Si è ripetuta con il Napoli una situazione già vista in stagione ad esempio con l'Inter, quando in quel caso era stato Bastoni a limitare l'argentino, ma anche in Europa League nelle sconfitte con Lille e Vicktoria Plzen.

    Per funzionare la Roma ha bisogno del miglior Soulé, che a volte non basta comunque ma è una condizione necessaria. Complice il rendimento degli altri giocatori d'attacco, in particolare i due centravanti, Dovbyk (ora infortunato) e Ferguson, ma anche la poca continuità di Dybala e i problemi di Bailey, molto condizionato dagli infortuni. 

    Soulé ha partecipato attivamente tra goal e assist al 40% dei goal della Roma in stagione; sono pochi ad essere così impattanti per la loro squadra. 

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • SOULÈ E I BIG MATCH: I NUMERI IN STAGIONE

    I numeri della Roma negli scontri diretti sono già stati analizzati, e vanno di pari passo con quelli di Soulé in queste partite, almeno in questa stagione. I 4 goal di Soulé in campionato sono arrivati contro Pisa, Verona, Fiorentina e Cremonese. Ovvero con due neopromosse e le ultime due squadre in classifica. Mentre zero goal e zero assist con Napoli, Roma, Milan e Bologna. 

    Decisivo è stato invece nel derby vinto 1-0 contro la Lazio grazie alla rete di Pellegrini su assist dell'argentino. 

  • SOULÈ NEI BIG MATCH: COM'ERA ANDATO NELLA PASSATA STAGIONE

    Il campione però è ancora troppo piccolo per poter parlare di Soulé in difficoltà contro le grandi squadre. E' naturale che i numeri negli scontri diretti siano inferiori ma guardando la passata stagione, l'argentino è stato un fattore in alcune grandi partite. 

    Nella stagione 2024/2025, due dei cinque goal fatti in campionato sono arrivati contro la Lazio (1-1) e contro l'Inter (vittoria 1-0 a San Siro), oltre agli assist nelle ultime giornate contro Atalanta e Milan. Dati che quindi vanno "contro" la tesi di chi sostiene  che Soulé non riesca mai ad incidere in queste partite. 

    A dicembre ci sarà comunque un altro test per l'argentino e in generale la Roma, quando andrà all'Allianz Stadium per sfidare la Juventus. 

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Cagliari crest
Cagliari
CGL
Roma crest
Roma
ROM