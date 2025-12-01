Roma allergica ai big match: tre sconfitte su tre e zero goal segnati, così il sogno Scudetto diventa un miraggio

Anche questo è stato chiesto dopo il 90' a Gian Piero Gasperini, che nonostante la squalifica si è presentato davanti alle telecamere di DAZN per analizzare non solo l'andamento della partita, ma anche quello degli scontri diretti fin qui pessimi per la Roma.

"Sono state partite diverse. Sia con l’Inter che con il Milan abbiamo fatto buone prestazioni, c’è stato anche un rigore nel finale che purtroppo abbiamo sbagliato. Questa sera invece è stata una gara giocata un po’ più sottotono rispetto alle altre due. Il ritmo della partita, non solo nostro ma anche del Napoli, è stato più lento da parte di entrambe le squadre. È stata una partita meno bella, di sicuro.

Non avevamo l’energia nervosa giusta, ed è un peccato. Ci dispiace, ma è una gara all’interno di un campionato lungo, con tante squadre coinvolte. Ora avremo una settimana di tempo e poi inizierà un nuovo tour de force. Quando vinci devi guardare avanti, e dopo una partita come questa devi prendere insegnamenti e guardare alla prossima".