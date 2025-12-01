Roma allergica ai big match: tre sconfitte su tre e zero goal segnati, così il sogno Scudetto diventa un miraggio

Prima di Roma-Napoli, la Curva Sud giallorossa ha citato Jovanotti incoraggiando i propri giocatori: "La vertigine non è paura di cadere, ma voglia di volare... crediamoci insieme". Ma alla fine è servito a poco, se non a nulla.
Sterile, la squadra di Gian Piero Gasperini (squalificato dopo il rosso di Cremona, in panchina c'era il vice Tullio Gritti) ha perso 1-0 in casa. Ha segnato David Neres, sempre più centrale e sempre più decisivo nel Napoli. Per i giallorossi si è trattato della quarta sconfitta in campionato, la terza all'Olimpico. Tutte con lo stesso punteggio, peraltro.
Il comune denominatore di questi ko? Il fatto che tre su quattro siano arrivati nei big match. Contro formazioni, insomma, che proprio come la Roma stazionano nella parte altissima della classifica e che cullano ambizioni di primato, o almeno di qualificazione Champions. Non il massimo per chi aveva già iniziato a parlare di Scudetto.