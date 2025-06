La Roma deve vendere entro il 30 giugno e cede tre giovani: doppia operazione con Sassuolo e Torino

I giallorossi devono rispettare il Fair Play Finanziario entro il 30 giugno: Cherubini verso il Sassuolo, Romano e Terlizzi al Torino.

Sono ore decisamente calde in casa Roma. Il club giallorosso, infatti, è alle prese con i paletti imposti dal Fair Play Finanziario della UEFA.

La scadenza fissata per soddisfare i vari parametri è quella del 30 giugno 2025, ovvero quando si chiuderà ufficialmente la stagione 2024/25.

L'articolo prosegue qui sotto

Per rispettare tali parametri, infatti, la Roma deve formalizzare 13 milioni di plusvalenze entro la giornata di domani: per questo motivo il club giallorosso, proprio in queste ore, starebbe definendo la cessione di due giovani calciatori cresciuti nel proprio settore giovanile.