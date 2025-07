La Roma chiude per Ghilardi e Wesley in difesa, Gasperini vuole rinforzi in attacco: contatti con Fabio Silva, occhi su Igor Paixao

Giallorossi scatenati sul mercato: chiuse le operazioni Wesley e Ghilardi, ora Gasperini vuole rinforzi in attacco. Contatti con Fabio Silva e sondaggio per Igor Paixão.

La Roma ha ormai definito due nuovi acquisti per il reparto difensivo e non intende fermarsi.

È ormai imminente la chiusura dell’operazione che porterà Wesley dal Flamengo in giallorosso: l’accordo tra i club prevede un esborso di 25 milioni di euro più 5 di bonus. In parallelo, è stato trovato anche l’accordo con il Verona per Daniele Ghilardi, difensore centrale classe 2003, con un’operazione da poco più di 10 milioni di euro complessivi, di cui la metà destinati alla Fiorentina.

I due rinforzi si aggiungono agli arrivi già ufficializzati di Evan Ferguson e Neil El Aynaoui, ma la Roma non si ferma.

Il club giallorosso è in trattativa per l’attaccante portoghese Fabio Silva e ha riacceso l’interesse per Igor Paixao del Feyenoord, sul quale c’è anche la concorrenza del Leeds e del Marsiglia.

Con le operazioni Wesley e Ghilardi ormai concluse e le trattative per Fabio Silva e Paixao in corso, la Roma si conferma tra le squadre più attive sul mercato estivo, intenzionata a consegnare a Gasperini una rosa competitiva e profonda in ogni reparto.