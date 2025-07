La Roma accelera sul mercato: nuova offerta per Rios del Palmeiras, contatti con il West Ham per Aguerd, Solbakken verso l'addio

Trattative serrate per Rios e Wesley, pressing su Aguerd per la difesa. El Aynaoui resta un'opzione, Solbakken vicino al ritorno in Norvegia.

La Roma è protagonista in queste ore di un’intensa attività di mercato, con trattative aperte su più fronti e il direttore sportivo Frederic Massara impegnato in un lavoro serrato per rinforzare centrocampo, difesa e attacco.

Il nome in cima alla lista è quello di Richard Rios, per il quale è stata presentata una nuova offerta al Palmeiras. In parallelo, si continua a trattare per Neil El Aynaoui del Lens.

Per la difesa si cerca un’intesa con il West Ham per Nayef Aguerd, mentre sulla fascia destra è ben avviata la trattativa per Wesley del Flamengo.

L'articolo prosegue qui sotto

In attacco si lavora su Evan Ferguson, con il sogno Rasmus Hojlund sullo sfondo. In uscita, Ola Solbakken è sempre più vicino al Molde.