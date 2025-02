La rivoluzione del Milan sul mercato di gennaio: da Morata a Gimenez e Joao Felix, come sono cambiati i rossoneri

Il club rossonero ha chiuso il mercato di gennaio col botto tra acquisti e cessioni, anche eccellenti: una nuova squadra per Conceiçao.

Altro che mercato di riparazione, quello condotto in questa sessione dal Milan è stato il mercato della rivoluzione.

Il club rossonero, in parte sconfessando le scelte compiute solo pochi mesi fa (da Emerson Royal a Morata) è intervenuto pesantemente per regalare a Sergio Conceiçao una rosa in grado di lottare per il quarto posto.

Troppo importante d'altronde centrare almeno la qualificazione alla prossima Champions League, sia dal punto di vista sportivo che economico.

Ecco così che nell'ultimo giorno di trattative a Milanello sono arrivati altri tre volti nuovi, tra cui spicca sicuramente Joao Felix.