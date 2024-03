Il centrocampista argentino ha parlato del rapporto con il bomber dell'Inter: "Dopo Inter-Juve mi ha detto che avrei potuto contare su di lui".

Carlos Alcaraz è il volto nuovo di questa prima parte di 2024 della Juventus. Il centrocampista argentino è infatti arrivato nel mercato di gennaio dal Southampton.

Classe 2002, è stato individuato come tassello ideale per andare a rinforzare il reparto di centrocampo a disposizione di Massimiliano Allegri.

In vista della sua nuova avventura in Italia, il centrocampista di proprietà dei Saints ha potuto contare anche sul supporto e sull'aiuto di un altro calciatore argentino che, in questa Serie A, è stato suo avversario in una sfida decisiva nel corso di questo campionato: Lautaro Martinez.