La rinascita di Paredes con De Rossi: flop alla Juventus, pilastro alla Roma

Dopo la stagione deludente con la Juventus e le difficoltà vissute con Mourinho, il numero 16 è tornato in auge sotto la guida dell'ex compagno.

L'arrivo di Daniele De Rossi sulla panchina della Roma ha indubbiamente dato nuova linfa alla formazione giallorossa, cresciuta in maniera esponenziale sia sotto il profilo del gioco che di quello dei risultati.

Si è parlato, giustamente, della rinascita di Lorenzo Pellegrini che sotto la guida tecnica dell'ex centrocampista è tornato ad esprimersi su altissime frequenze, come si è visto anche in Nazionale. Ma il numero 7 giallorosso non è l'unico ad essere letteralmente rinato all'imbocco di questo nuovo corso romanista.

L'arrivo di De Rossi ha infatti rivitalizzato anche Leandro Paredes. Un calciatore completamente rigenerato dopo un anno e mezzo scandito da pochissime luci e tante ombre.