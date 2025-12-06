La rinascita di McTominay: il cambio ruolo ha riportato in auge il centrocampista del Napoli

Nel Napoli che affronta la Juventus al 'Maradona' in una situazione di grande emergenza per via dei diversi infortuni che hanno di fatto ridotto le opzioni a disposizione di Antonio Conte, l'unica certezza risponde al nome di Scott McTominay.

A centrocampo, infatti, i campioni d'Italia in carica hanno perso sia Anguissa che Lobotka e così lo scozzese ex Manchester United rimane l'unico punto di riferimento alle porte di un ciclo di partite davvero intenso che tra Serie A, Champions League e Supercoppa italiana vedrà il Napoli scendere in campo ad un ritmo di una partita ogni tre giorni.

McTominay, infatti, rimane uno dei pilastri intoccabili di Conte e, nonostante un complesso avvio di stagione, nel corso delle ultime settimane il classe 1996 è tornato in auge a suon di prestazioni e anche grazie ad una svolta di natura tattica.