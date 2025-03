La rinascita di Frank Lampard al Coventry City: la leggenda del Chelsea sta rilanciando la sua reputazione in Championship

Il tecnico ha trasformato gli Sky Blues in veri pretendenti alla promozione, nonostante la pressione di succedere a una leggenda del club come Robins.

Il cervello ancora fatica a elaborare l’idea di Frank Lampard come allenatore, piuttosto che come il centrocampista dominante che è stato nella vita precedente. È quasi come se fossero due persone completamente diverse.

Per gran parte della sua vita, Lampard ha vissuto sotto i riflettori: figlio di una leggenda del West Ham, nonché nipote dell’allenatore degli Hammers quando lui stesso si è affermato come giocatore. Anche dopo la fine della sua scintillante carriera da calciatore, è stato rapidamente catapultato nelle sfide della gestione tecnica, con due esperienze alla guida del suo amato Chelsea.

Oggi, Lampard si trova in una realtà ben più modesta, il Coventry City, dove sta rapidamente e silenziosamente ricostruendo la sua leggenda. Gli Sky Blues hanno ottenuto nove vittorie nelle ultime dieci partite di Championship, il miglior rendimento della loro storia in campionato.

Lampard sta salvando la propria reputazione e appare di nuovo come una promettente prospettiva da tecnico. Ma come siamo arrivati a questo punto? E forse abbiamo sottovalutato le sue capacità di allenatore?