La rinascita di Casemiro: dalle critiche al fenomenale riscatto in Europa League

Il brasiliano ha risposto a critiche anche brutali rialzandosi e tornando ad essere un giocatore decisivo per il Manchester United.

Quella di Casemiro nella semifinale di andata di Europa League giocata sul campo dell’Athletic Bilbao, è stata una prestazione così dominante da riportate alla mente di molti i suoi fasti vissuti ai tempi del Real Madrid, quando era un elemento imprescindibile per Zinedine Zidane ed ha vinto tra il 2013 ed il 2022 praticamente tutto quello che un giocatore può anche solo sognare di vincere. Ma se si chiedesse al brasiliano della sua prova al San Mames, probabilmente la paragonerebbe a qualcuna molto più recente.

"Analizzando la mia carriera, la mia migliore stagione da calciatore professionista è stata la prima con il Manchester United - ha dichiarato Casemiro al Diario AS a febbraio - Non in termini di collettivo e di trofei. Vincere la Champions League con il Real Madrid è stato il momento più alto. Ma come giocatore penso che la mia prima stagione all'Old Trafford sia stata quella in si è vista la miglior versione di Casemiro".

Che Casemiro sia uno dei giocatori più simbolici dei Red Devils nel momento cruciale della stagione non dovrebbe sorprendere. Dopotutto, è per questo che nel 2022 è stato preso a fronte di un esborso da circa 80 milioni.

Le cose cambiano però se si pensa che solo un anno fa, in molti consideravano già finita la sua carriera ad alti livelli, tanto che qualcuno gli aveva anche consigliato di ritirarsi. Oggi la sua rinascita viene vista come un vero e proprio miracolo calcistico.