La rinascita di Antony, da flop al Manchester United a stella del Betis: come il brasiliano è rinato nella Liga

Il mancino ha iniziato alla grande la propria avventura in Spagna, tra goal, assist e premi di MVP. E c'è chi dice: "Il problema era l'allenatore".

Lo scorso 16 gennaio, il Manchester United stava perdendo in casa contro il Southampton ultimo. E il manager Ruben Amorim aveva deciso di far Antony al posto di Mainoo all'inizio del secondo tempo. Al 60' il brasiliano ha avuto un'occasionissima per pareggiare, sbagliandola clamorosamente da pochi passi e con la porta praticamente vuota.

Il flop di Antony all'Old Trafford era divenuto evidente molto prima di quel momento: il brasiliano aveva segnato solo cinque goal nelle sue precedenti 60 presenze in Premier League, un rendimento bassissimo per un giocatore pagato 95 milioni di euro. Ma quell'errore sembra essere stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, dato che una decina di giorni dopo il club ha deciso di prestarlo al Betis.

Oggi, nessuno lo prende più in giro. Antony ha clamorosamente messo a tacere i suoi detrattori nel suo primo mese a Siviglia. E ora che il Betis sfida il Real Madrid in campionato, in Spagna il suo nome è accostato addirittura a quelli di Mbappé e Vinicius Junior.