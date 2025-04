La svolta col cambio in panchina, da Montero al ritorno di Brambilla: la seconda squadra della Juventus accede ai playoff del girone C di Serie C.

Sono giorni felici in casa Juventus. Dopo lo Scudetto conquistato dalla squadra femminile, tocca alla Next Gen festeggiare ancora. La seconda formazione bianconera, che all'inizio della stagione navigava a vista in fondo alla classifica del girone C di Serie C, accede ai playoff. Una risalita lenta ma inesorabile, guidata da Massimo Brambilla, richiamato alla guida della Juventus Next Gen dopo l'esonero di Paolo Montero.