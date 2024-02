La Procura della FIGC indaga su Inzaghi e Acerbi: ascoltato Bastoni sui fatti di Roma-Inter

Ascoltato Bastoni sulla presunta telefonata tra Inzaghi e la squadra nell'intervallo di Roma-Inter. Acerbi si scusa per il gestaccio.

La Procura della FIGC ha avviato un'indagine dopo i fatti di Roma-Inter, aprendo due fascicoli, relativi alle posizioni di Simone Inzaghi e Francesco Acerbi.

Il tecnico nerazzurro, come ammesso da Alessandro Bastoni, si sarebbe messo in contatto telefonico con la squadra tra il primo e il secondo tempo. Un comportamento assolutamente vietato, vista la squalifica del tecnico piacentino per la gara di Roma.

Per quanto riguarda Acerbi, invece, il difensore dell'Inter ha risposto agli insulti di alcuni tifosi della Roma mostrando i dito medio.