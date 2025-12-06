La probabile formazione della Roma a Cagliari: Wesley verso il forfait, Manu Koné ed El Aynaoui non al meglio, come stanno Angelino, Dybala e Baldanzi

Quanto a Paulo Dybala, sta meglio, si è rimesso a disposizione e a Cagliari ci sarà: l'argentino dovrebbe però partire dalla panchina, non essendosi allenato a causa dell'influenza per quasi tutta la settimana, e farà spazio a Ferguson in attacco con Pellegrini e Soulé.

Anche Angelino è tornato a disposizione, lasciandosi finalmente alle spalle il duro periodo trascorso con la bronchite asmatica. Anche lo spagnolo partirà dalla panchina, nonostante la probabile assenza di Wesley: a sinistra ci sarà così Tsimikas, con Celik confermato sulla corsia opposta, anche se spera pure Rensch.

Tommaso Baldanzi è a sua volta tornato ad allenarsi e a Cagliari andrà in panchina: anche l'ex giocatore dell'Empoli è stato fermato dall'influenza nei giorni scorsi.