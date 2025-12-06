Pubblicità
Manu Koné Wesley Dybala RomaGetty Images
Stefano Silvestri

La probabile formazione della Roma a Cagliari: Wesley verso il forfait, Manu Koné ed El Aynaoui non al meglio, come stanno Angelino, Dybala e Baldanzi

Gasperini in conferenza stampa ha spiegato la situazione delicata in vista della trasferta in Sardegna: come scenderanno in campo i giallorossi domenica pomeriggio.

Domenica pomeriggio la Roma cercherà di tornare alla vittoria, a una settimana dal ko interno contro il Napoli e dopo aver perso la vetta della classifica. Ma dovrà farlo in una situazione emergenziale.

Durante la conferenza stampa della vigilia, Gian Piero Gasperini ha annunciato che diversi giocatori della rosa giallorossa si presentano alla trasferta in Sardegna in condizioni non perfette. Non tanto legate agli infortuni, quanto ai malanni di stagione.

Da Wesley a Manu Koné, passando per El Aynaoui: la situazione è piuttosto critica. Senza dimenticare i vari Dybala, Angelino e Baldanzi. Non il massimo per chi aspira a un successo per rimanere attaccato al gruppo di testa.

Ecco dunque come potrebbe scendere in campo la Roma a Cagliari, gara che si giocherà nel pomeriggio di domenica 7 dicembre con calcio d'inizio alle 15.

  • LE PAROLE DI GASPERINI

    Così ha parlato Gasperini in conferenza stampa:

    "Ci sono stati vari acciacchi e influenze in questa settimana come Koné ed El Aynaoui, oltre a Wesley che non credo rischieremo. Si aggiunge l'influenza di Baldanzi, ma per il resto sono degli highlander e sono sempre presenti. Cercherò di portare tutti, ma le valutazioni le faremo anche in funzione di giovedì".

  • WESLEY, KONÉ ED EL AYNAOUI GIOCANO A CAGLIARI?

    La situazione di Wesley, come annunciato da Gasperini, è la più delicata di tutte: il laterale brasiliano, schierato a sinistra nelle ultime settimane come rimpiazzo dell'indisponibile Angelino, ha rimediato una contrattura muscolare e non dovrebbe essere nemmeno convocato per la trasferta di Cagliari.

    Non sono certi di esserci neppure Manu Koné e Neil El Aynaoui, per i quali Gasperini ha parlato di generici "acciacchi". La sensazione però è che Koné stringerà i denti, scendendo regolarmente in campo al fianco di Cristante, mentre El Aynaoui dovrebbe accomodarsi in panchina.

    La conferma arriverà comunque solo con la comunicazione, da parte della Roma, dell'elenco dei convocati per la gara contro il Cagliari.

  • COME STANNO DYBALA, ANGELINO E BALDANZI

    Quanto a Paulo Dybala, sta meglio, si è rimesso a disposizione e a Cagliari ci sarà: l'argentino dovrebbe però partire dalla panchina, non essendosi allenato a causa dell'influenza per quasi tutta la settimana, e farà spazio a Ferguson in attacco con Pellegrini e Soulé.

    Anche Angelino è tornato a disposizione, lasciandosi finalmente alle spalle il duro periodo trascorso con la bronchite asmatica. Anche lo spagnolo partirà dalla panchina, nonostante la probabile assenza di Wesley: a sinistra ci sarà così Tsimikas, con Celik confermato sulla corsia opposta, anche se spera pure Rensch.

    Tommaso Baldanzi è a sua volta tornato ad allenarsi e a Cagliari andrà in panchina: anche l'ex giocatore dell'Empoli è stato fermato dall'influenza nei giorni scorsi.

  • IL PROBABILE 11 DELLA ROMA A CAGLIARI

    Questo è l'11 della Roma che con ogni probabilità scenderà in campo domenica a Cagliari:

    ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Koné (Pisilli), Cristante, Tsimikas (Rensch); Soulé, Pellegrini; Ferguson. All. Gasperini

