La probabile formazione della Roma a Cagliari: Wesley verso il forfait, Manu Koné ed El Aynaoui non al meglio, come stanno Angelino, Dybala e Baldanzi

Domenica pomeriggio la Roma cercherà di tornare alla vittoria, a una settimana dal ko interno contro il Napoli e dopo aver perso la vetta della classifica. Ma dovrà farlo in una situazione emergenziale.
Durante la conferenza stampa della vigilia, Gian Piero Gasperini ha annunciato che diversi giocatori della rosa giallorossa si presentano alla trasferta in Sardegna in condizioni non perfette. Non tanto legate agli infortuni, quanto ai malanni di stagione.
Da Wesley a Manu Koné, passando per El Aynaoui: la situazione è piuttosto critica. Senza dimenticare i vari Dybala, Angelino e Baldanzi. Non il massimo per chi aspira a un successo per rimanere attaccato al gruppo di testa.
Ecco dunque come potrebbe scendere in campo la Roma a Cagliari, gara che si giocherà nel pomeriggio di domenica 7 dicembre con calcio d'inizio alle 15.