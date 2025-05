La probabile formazione del Napoli a Lecce: il sostituto di Buongiorno, come sta Raspadori e il nuovo ruolo di Olivera

Conte deve cambiare ancora a causa degli infortuni. E al Via del Mare proporrà il 4-4-2 a cui aveva già lavorato prima della gara col Torino.

Adesso sì, la stagione di Alessandro Buongiorno è davvero conclusa. Gli esami di martedì hanno dato al Napoli la peggior notizia possibile: l'infortunio muscolare rimediato dall'ex granata contro il Torino è stato di nuovo piuttosto serio.

Lesione distrattiva del muscolo adduttore lungo della coscia destra: questa è l'entità del nuovo guaio fisico di Buongiorno, recuperato in fretta e furia per il Toro ma costretto a lasciare il campo nel secondo tempo dopo aver effettuato uno scatto sulla sinistra.

E così, Antonio Conte dovrà pensare a un modo per affrontare la volata Scudetto senza Buongiorno. Ma anche senza Juan Jesus, il suo sostituto naturale, pure lui appiedato da un serio infortunio che ha scritto anzitempo la parola fine al suo campionato.

Le opzioni per il tecnico salentino, in questo senso, sono due. Una più probabile e l'altra un po' meno. E da questi due scenari, almeno all'apparenza, non si scapperà.