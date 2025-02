La prima volta di Scamacca: di nuovo in campo dopo 6 mesi, ma subito un nuovo infortunio

Prima convocazione e ritorno in campo per Gianluca Scamacca, sostituto di Retegui nel finale di Atalanta-Torino: per lui, però, un altro problema.

Sembra essere passata un'eternità da quel 4 agosto 2024, da quella amichevole precampionato trasformatasi improvvisamente in un incubo: Gianluca Scamacca è tornato in campo, 181 giorni dopo il terribile infortunio al ginocchio che aveva costretto l'Atalanta a tornare sul mercato, ingaggiando Retegui. La gioia per aver riassaporato il prato verde è però durata poco: colpa di un nuovo problema fisico che sarà valutato attentamente nelle prossime ore dallo staff sanitario atalantino. Un k.o. comunque per nulla paragonabile in termini di entità allo stop che ha tenuto Scamacca lontano dai campi per 6 mesi. L'articolo prosegue qui sotto