La Juventus torna da Bologna con molto più di tre punti. Il successo per 1-0 al Dall’Ara rappresenta, per prestazione e peso specifico, un passaggio chiave della stagione bianconera.

Ieri sera si è vista la miglior Juventus dell’era Spalletti: solida, intensa, compatta e finalmente riconoscibile.

Una vittoria che rilancia la corsa Champions, riporta i bianconeri a ridosso del quarto posto e prepara lo scontro diretto con la Roma, un vero e proprio snodo per la classifica e per testare la maturità e la crescita della formazione bianconera.