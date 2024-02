Il nuovo tecnico ha richiamato in panchina il georgiano quando mancavano più di venti minuti e col Napoli in svantaggio.

Il coraggio sicuramente non manca a Francesco Calzona, che debutta sulla panchina del Napoli con una mossa a sorpresa.

Sul risultato di 0-1, quando mancavano più di venti minuti alla fine, il nuovo tecnico ha tirato fuori Kvaratskhelia.

Il georgiano, in effetti, non ha certo brillato contro il Barcellona. Ma anche Politano, ad esempio, non ha fatto molto meglio di Kvara.