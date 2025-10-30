Pubblicità
Lelio Donato

La prima missione di Spalletti alla Juventus? Il tabù trasferta: solo quattro vittorie bianconere in tutto il 2025

La Juventus ha vinto quattro partite in tutto l'anno solare lontano dall'Allianz Stadium e solo una in questa stagione, sul campo del Genoa ultimo in classifica. Sarà la prima missione di Spalletti.

Sono tanti i problemi da risolvere per Luciano Spalletti come nuovo allenatore della Juventus.

Uno dei più seri riguarda sicuramente il rendimento della squadra bianconera lontano da Torino. Un rendimento molto lontano da quello di una grande squadra.

In tutto l'anno solare 2025, infatti, la Juventus ha vinto appena quattro volte in tutte le competizioni. Poco, davvero troppo poco.

In questa stagione poi i bianconeri sono riusciti ad ottenere i tre punti solo una volta nelle prime sei trasferte.

Ecco perché la sfida di sabato sera allo 'Zini' contro la Cremonese sarà già un esame per Spalletti e la sua Juventus.

  • L'ULTIMA VITTORIA DELLA JUVE IN TRASFERTA

    L'ultima e unica vittoria ottenuta fuori casa dalla Juventus in questa stagione è arrivata il 31 agosto.

    Si giocava la seconda giornata di campionato e un colpo di testa di Dusan Vlahovic ha regalato i tre punti sul campo del Genoa, peraltro attualmente ultimo in classifica.

    Da allora sono arrivati solo due pareggi e tre sconfitte nelle successive tre trasferte tra Serie A e Champions League.

    LE DUE VITTORIE DI THIAGO MOTTA

    Allargando il quadro a tutto l'anno solare 2025 si scopre che il mal di trasferta della Juventus dura da parecchio tempo.

    Sono infatti appena quattro le vittorie ottenute dai bianconeri lontano da Torino. Oltre a quella già citata contro il Genoa, la Juventus è passata anche a Como e Venezia.

    Il 7 febbraio 2025 la squadra, ancora allenata da Thiago Motta, passa per 1-2 contro gli uomini di Fabregas grazie ad una doppietta di Randal Kolo Muani.

    La Juventus passa di nuovo a Cagliari il 23 febbraio con goal di Vlahovic. Poi il crollo e il cambio in panchina, dove arriva Igor Tudor.

    IL SUCCESSO DI VENEZIA CHE VALE LA CHAMPIONS

    Il nuovo allenatore pareggia all'Olimpico contro la Roma e cade al 'Tardini' di Parma. Poi altri due pareggi fuori casa contro Bologna e Lazio.

    Nell'ultima giornata dello scorso campionato però Tudor coglie una vittoria importantissima, quanto sofferta, sul campo del Venezia.

    I bianconeri vanno subito sotto ma la ribaltano, poi i lagunari pareggiano prima del rigore decisivo trasformato da Manuel Locatelli che regala la qualificazione in Champions League alla Juventus e condanna i padroni di casa alla retrocessione.

  • L'INCUBO EUROPEO

    Il rendimento esterno della Juventus in Europa, se possibile, è ancora peggiore rispetto al campionato.

    L'ultima e unica vittoria ottenuta dai bianconeri fuori casa in Champions League, tra la scorsa stagione e quella attuale, risale all'impresa di Lipsia del 2 ottobre 2024.

    Da allora la Juventus ha giocato altre sei partite in trasferta raccogliendo solo quattro pareggi e due sconfitte, tra cui quella contro il PSV che è costata l'eliminazione ai playoff nella scorsa edizione della Champions League.

    Quest'anno invece sono arrivati il pareggio contro il Villarreal e la sconfitta di misura al 'Bernabeu' contro il Real Madrid.

  • L'ESAME CREMONESE

    Luciano Spalletti, ora, debutterà sulla panchina della Juventus in casa della Cremonese.

    Una trasferta molto delicata anche per l'ottimo stato di forma dei grigiorossi, attualmente ottavi in classifica con quattordici punti, ovvero solo uno in meno rispetto ai bianconeri.

    La Cremonese tra l'altro non ha ancora perso in casa ottenendo una vittoria e tre pareggi di fila contro Parma, Udinese e Atalanta.

    L'unica sconfitta della squadra di Nicola è arrivata a 'San Siro' contro l'Inter, lo stesso stadio in cui nella prima giornata la Cremonese aveva beffato il Milan.

