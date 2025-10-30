La prima missione di Spalletti alla Juventus? Il tabù trasferta: solo quattro vittorie bianconere in tutto il 2025

Sono tanti i problemi da risolvere per Luciano Spalletti come nuovo allenatore della Juventus.
Uno dei più seri riguarda sicuramente il rendimento della squadra bianconera lontano da Torino. Un rendimento molto lontano da quello di una grande squadra.
In tutto l'anno solare 2025, infatti, la Juventus ha vinto appena quattro volte in tutte le competizioni. Poco, davvero troppo poco.
In questa stagione poi i bianconeri sono riusciti ad ottenere i tre punti solo una volta nelle prime sei trasferte.
Ecco perché la sfida di sabato sera allo 'Zini' contro la Cremonese sarà già un esame per Spalletti e la sua Juventus.