La prima missione di Spalletti alla Juventus? Il tabù trasferta: solo quattro vittorie bianconere in tutto il 2025

Il rendimento esterno della Juventus in Europa, se possibile, è ancora peggiore rispetto al campionato.

L'ultima e unica vittoria ottenuta dai bianconeri fuori casa in Champions League, tra la scorsa stagione e quella attuale, risale all'impresa di Lipsia del 2 ottobre 2024.

Da allora la Juventus ha giocato altre sei partite in trasferta raccogliendo solo quattro pareggi e due sconfitte, tra cui quella contro il PSV che è costata l'eliminazione ai playoff nella scorsa edizione della Champions League.

Quest'anno invece sono arrivati il pareggio contro il Villarreal e la sconfitta di misura al 'Bernabeu' contro il Real Madrid.