La prima doppietta in Italia di Pedro, il Taty 'torna' all'Olimpico e i goal della panchina: il messaggio della Lazio per la zona Champions

Lo spagnolo ne fa due, Taty torna a segnare all'Olimpico dopo 5 mesi e la Lazio di Baroni trova ancora una volta goal dalla panchina.

Un pomeriggio perfetto. La prestazione e il risultato che servivano per riprendersi il quarto posto e rispondere alla Juventus con il controsorprasso dopo quelle effettuato ieri dai bianconeri grazie al successo sul Como.

La Lazio rifila una ‘manita’ al Monza all’Olimpico, in una sfida dove per mezz’ora i capitolini rivedono gli spettri di una giornata storta in cui la porta avversaria sembra stregata, prima di rompere l’incantesimo grazie alla rete di Marusic, che dà il via a quella che poi sarà una goleada.

La squadra di Baroni viene trascinata dalla classe eterno di Pedro, autore della sua prima doppietta con la Lazio e in Serie A a 37 anni suonati, e dal Taty Castellanos, che torna a segnare all’Olimpico per la prima volta da settembre.

La panchina si rivela ancora una volta la forza motrice di questa squadra, che lancia nuovamente un messaggio alle rivali nella corsa ad un posto nella prossima Champions League.