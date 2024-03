Il difensore rossonero è uno dei tanti giocatori di Serie A convocati dalla Serbia, per lui è una prima volta.

Appena 18 anni, una manciata di minuti in Serie A: abbastanza per strappare la prima convocazione in nazionale maggiore.

Jean-Carlo Simic, difensore del Milan, è stato chiamato dalla Serbia per le amichevoli di marzo contro Cipro e Russia.

Il centrale rossonero, dopo il debutto in Prima squadra, è tornato a giocare con la Primavera ma il Ct Stojkovic ha deciso di valutarlo da vicino.