La presentazione show di Vidal al Colo-Colo: elicottero e cavallo, pubblico in delirio

L'ex centrocampista di Juventus e Inter torna in Cile da superstar: la presentazione al Colo-Colo è uno show.

Arturo Vidal non è mai stato un giocatore come tutti gli altri. Lo sanno bene i tifosi della Juventus, che ancora oggi ricordano le sue giocate in campo e qualche scorribanda notturna di troppo fuori.

Il centrocampista, chiusa l'esperienza in Brasile, è tornato in patria per vestire la maglia del Colo-Colo ovvero il club dove aveva mosso i primi passi.

Proprio la presentazione di Vidal al Colo-Colo si è trasformato in un vero e proprio show che ha mandato il pubblico in visibilio.