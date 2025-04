La parabola di Moukoko: come la carriera dell’ex prodigio è incredibilmente arrivata ad una fase di stallo

Considerato fino a poco tempo fa uno dei più grandi talenti del calcio europeo, adesso è un giocatore dal futuro incerto.

La crescita di Youssoufa Moukoko è in una fase di stallo drammatica, tanto che adesso anche un suo possibile ritorno al Borussia Dortmund è fortemente incerto.

Quando l'ex prodigio tornerà in Germania la prossima estate estate dopo il prestito al Nizza, è improbabile che ad attenderlo possa esserci una maglia da titolare.

L’attaccante ventenne ha probabilmente compromesso il suo futuro nel club nel quale si è ritagliato una piccola pagina di storia diventando, a soli 16 anni e un giorno, il più giovane giocatore ad esordire in Bundesliga. Questo perché l’avventura sin qui vissuta in prestito in Francia si è rivelata un disastro totale, tanto che in diverse occasioni è stato relegato in tribuna.

Considerato fino a non molto tempo fa una delle più grandi promesse del calcio tedesco, Moukoko è giuno a un punto morto della sua carriera. Come è potuto accadere?