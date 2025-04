La mano di Ranieri nella rimonta Champions della Roma: gruppo, singoli e mosse tattiche

C. Ranieri

Oltre ai meriti tattici, Ranieri ha saputo gestire al meglio il materiale umano a sua disposizione, toccando le corde giuste all’interno del gruppo.

Quando Claudio Ranieri è stato chiamato a prendere in mano la Roma, la situazione in casa giallorossa era molto diversa da quella attuale. Novembre 2024, due allenatori già cambiati – De Rossi e Juric – e una stagione da provare a salvare.

Ma Sir Claudio è andato ben oltre. Ha iniziato a lavorare dalle fondamenta, lo spogliatoio, e piano piano ha modellato una Roma che oggi è sesta in classifica, con l’ultimo piazzamento Champions utile bene in vista, solo due punti più in avanti.

Ma quali sono i segreti di questa Roma? Quale corde ha saputo toccare Ranieri per avere una risposta così importante dalla sua squadra?