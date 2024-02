La lunga attesa di Casadò: 34 convocazioni ma 0 minuti in Liga con il Barcellona

Il centrocampista cresciuto nel vivaio blaugrana, ha già collezionato 34 convocazioni in Liga senza mai entrare in campo.

Un'attesa semplicemente infinita. E' una situazione a dir poco paradossale quella che sta vivendo Marc Casadò, uno dei tanti prodotti del florido settore giovanile del Barcellona.

Il canterano, classe 2003, è un centrocampista che a partire dal 2016 è entrato a far parte de La Masia a tinte blaugrana. Dopo la proverbiale trafila, il giocatore spagnolo ha iniziato ad affacciarsi con una certa frequenza anche in prima squadra.

Tuttavia, il capitano del Barcellona 'B' sta ancora aspettando il suo momento per accumulare i primi minuti ufficiali in Liga. Un momento che però sembra non arrivare mai.