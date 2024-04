La Liga sarà visibile in esclusiva su DAZN per altri cinque anni: è ufficiale

La Liga sarà ancora un'esclusiva DAZN anche in Italia fino al 2029, tutti i match visibili in diretta streaming.

Il grande calcio ancora su DAZN. L'emittente trasmetterà tutte le partita di Liga in esclusiva per l'Italia per i prossimi cinque anni.

Non solo Real Madrid, Barcellona e Atletico Madrid. Le gare di uno dei campionati più spettacolari d'Europa saranno visibili solo su DAZN.

L'accordo pluriennale con LALIGA EA SPORTS garantisce a DAZN la trasmissione in diretta di tutte le 380 partite oltre agli highlights, contenuti e approfondimenti extra disponibili anche on demand e includerà anche i migliori match e gli highlights de LALIGA HYPERMOTION, la seconda divisione del calcio spagnolo.