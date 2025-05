La lezione che il Chelsea può imparare dal Liverpool per tornare a lottare per il titolo in Premier League

Chelsea vs Liverpool

Il Chelsea ospita i campioni d’Inghilterra del Liverpool: in ottica futura l’obiettivo sarà colmare il divario dai Reds.

E’ probabile che i giocatori del Chelsea possano provare un po’ di invidia per quelli del Liverpool quando tra qualche ora li affronteranno. I Blues, tra le mura amiche di Stamford Bridge, renderanno onore ai nuovi campioni d’Inghilterra e nel farlo forse si chiederanno cosa sarebbe potuto succedere se le cose fossero andate in maniera diversa.

Sembra passata una vita da quando gli uomini guidati da da Enzo Maresca erano considerati i rivali più pericolosi per il Liverpool nella corsa che portava al titolo. I due punti di distacco di inizio dicembre sono poi diventati incredibilmente ventidue, quando la loro corsa si è letteralmente bloccata.

Il Chelsea ha frenato così tanto che ora il vero obiettivo è quello di riuscire a staccare un pass per la prossima Champions League. Un compito arduo, ma la sfida contro i Reds sarà anche l’occasione per capire come i Blues possano colmare il divario con la squadra di Arne Slot, o forse persino emularla, la prossima stagione.