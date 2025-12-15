La Lazio può fare mercato a gennaio? Cosa dice il regolamento tra 'saldo zero' e richieste di Sarri, Lotito e Fabiani studiano il piano

Il direttore sportivo Angelo Fabiani lavora in attesa del verdetto: “Le riflessioni sono ai massimi livelli. Il calcio si può fare anche con le idee”.

Secondo Il Corriere dello Sport, sul tavolo ci sono prestiti e scambi, con Dele-Bashiru, Belahyane e Gigot tra i possibili coinvolti, mentre Noslin non è considerato cedibile se non per offerte irrinunciabili.

Mandas potrebbe partire anche a cifre inferiori rispetto all’estate, scelta che imporrebbe un intervento sul ruolo del portiere. Da Formello filtra una linea netta su Guendouzi, ritenuto incedibile nonostante l’interesse della Premier League.

Sarri ha indicato le priorità, una mezzala e un vice Zaccagni, mentre il capitolo Nuno Tavares resta aperto: il tecnico valuterebbe una cessione per un profilo più funzionale, ma Fabiani ha frenato, ribadendo che il terzino “è un giocatore della Lazio e credo che lo rimarrà”.