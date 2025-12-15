La Lazio può fare mercato a gennaio? Cosa dice il regolamento tra 'saldo zero' e richieste di Sarri, Lotito e Fabiani studiano il piano

La giornata di martedì 16 dicembre rappresenta un crocevia fondamentale per la Lazio.
Il mercato dei biancocelesti si deciderà proprio domani, quando la Commissione di controllo dei conti della Serie A comunicherà ai club l’ammissione alla sessione invernale e le eventuali limitazioni, sulla base dei conti al 30 settembre, come previsto dalle norme Figc.
A Formello si attende di capire se il club potrà operare liberamente o se dovrà muoversi a “saldo zero”, ovvero un acquisto per ogni cessione.
Secondo quanto rivela Il Corriere dello Sport, non sono escluse sorprese, con la Lazio appena al di sotto della soglia dello 0,8 nel rapporto tra costo del lavoro allargato e ricavi, valore che garantirebbe il via libera senza paletti.