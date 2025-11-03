La Lazio chiude la porta e riaccende il sogno Europa, altra vittoria e altro clean sheet: i biancocelesti di Sarri attesi dalla prova di maturità chiamata Inter

La Lazio di Maurizio Sarri sembra aver finalmente trovato la propria identità. I biancocelesti conquistano il sesto risultato utile consecutivo grazie al successo per 2-0 contro il Cagliari all’Olimpico che vale la seconda vittoria casalinga consecutiva per la prima volta nel 2025.
Un risultato che consolida la crescita della squadra, capace di mantenere la porta inviolata per la quarta gara di fila in Serie A, dopo le sfide con Atalanta, Juventus, Pisa e Cagliari.
I numeri confermano l’efficacia del lavoro del tecnico, con la squadra che porta a casa il sesto clean sheet su dieci gare di campionato: solo Roma e Como hanno subito meno reti in campionato, dato che restituisce un’immagine di solidità ritrovata dopo le difficoltà d’inizio stagione.