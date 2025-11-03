La Lazio chiude la porta e riaccende il sogno Europa, altra vittoria e altro clean sheet: i biancocelesti di Sarri attesi dalla prova di maturità chiamata Inter

Protagonisti del match, Zaccagni e Gustav Isaksen hanno commentato il successo ai microfoni di Sky Sport.

Il danese, autore della rete che ha sbloccato la partita al 66’, ha dichiarato: “Il goal? Troppo importante per me e per la squadra. Sono sei partite che non perdiamo, il momento è buono e dobbiamo continuare”.

L’esterno ha ribadito l’obiettivo europeo, invitando il gruppo a guardare solo avanti.

Mattia Zaccagni, autore del raddoppio e di una prestazione brillante, ha sottolineato la forza mentale del gruppo: “Abbiamo dato continuità ai risultati, era quello che volevamo. Dalla nostra compattezza rinascerà la Lazio”.

L’attaccante ha ricordato le difficoltà legate agli infortuni, ma anche la capacità della squadra di restare unita, aggiungendo che il suo obiettivo personale resta la doppia cifra, senza però dimenticare l’importanza del sacrificio per il collettivo.