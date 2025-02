La Lazio a San Siro per misurare le proprie ambizioni: contro il Milan Baroni chiamato a sfatare i tabù big match e attacco sterile

La squadra di Baroni è nella fase cruciale della stagione: scontri diretti e pochi goal i due grandi problemi, col Milan l'occasione per risolverli.

Una gara da dentro o fuori. Un test di maturità fondamentale per misurare le reali ambizioni e dove può arrivare questa squadra in questa stagione.

La Lazio si prepara alla seconda trasferta di fila a San Siro nel giro di pochi giorni. Dopo la sconfitta per 2-0 nei quarti di finale di Coppa Italia contro l’Inter, i biancocelesti affronteranno domenica sera al Meazza il Milan del grande ex Sergio Conceicao.

L’occasione ideale per provare a dare una sterzata in un momento difficile ma allo stesso tempo cruciale della stagione della formazione capitolina, che è chiamata a un cambio di passo per restare in corsa per il quarto posto e proseguire il cammino in Europa League, che la vedrà affrontare giovedì prossimo il Viktoria Plzen nell’andata degli ottavi di finale.

In particolare, la Lazio deve risolvere due problemi principali, che stanno pregiudicando il rendimento stagionale e il periodo della squadra di Baroni: da una parte il trend negativo nei big match in campionato in questa stagione e dall’altra la sterilità offensiva, causata anche e soprattutto dall’infortunio di Castellanos, con una drastica riduzione dei goal segnati senza il Taty in campo.