La Juventus Women vince la Coppa Italia femminile: 4-0 alla Roma e double in stagione

Gara senza storia al Sinigaglia dove la formazione bianconera schianta la Roma e conquista la quarta Coppa Italia della sua storia.

Dopo il successo in campionato, adesso arriva anche la gioia per la vittoria in Coppa Italia. La Juventus Women centra il double battendo in finale di Coppa Italia la Roma per 4-0.

Una gara mai in discussione quella che si è giocata al Sinigaglia di Como, con la formazione bianconera che ha indirizzato il match sui binari a lei più congeniali fin dai primi minuti di gioco.

Una supremazia che conferma il dominio stagionale della squadra allenata da Max Canzi, che chiude nel miglior modo possibile una stagione unica. Per le bianconere è la quarta Coppa Italia della propria storia.