La Juventus ritrova Yildiz dopo la squalifica: l'arma in più di Tudor per la volata che vale la Champions

Juventus vs Udinese

I bianconeri ritrovano il loro numero 10 dopo la squalifica: subito titolare con l'Udinese, può essere il fattore decisivo nella lotta al 4° posto.

A centottanta minuti dalla conclusione del campionato di Serie A, la Juventus ha il destino nelle proprie mani per quanto concerne la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

I bianconeri, quarti in coabitazione con la Lazio ma con gli scontri diretti a favore rispetto ai biancocelesti, devono battere Udinese e Venezia negli ultimi due turni di campionato per centrare il traguardo che salverebbe, si fa per dire, una stagione davvero molto complicata e deludente.

Alle prese con un'emergenza piuttosto marcata - tra infortuni e squalifiche - Igor Tudor può però sorridere: a partire dalla sfida contro l'Udinese, il tecnico croato ritrova infatti la sua stella più luminosa, Kenan Yildiz.