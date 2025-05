La Juventus ritrova Vlahovic e Conceicao verso Bologna: allenamento in gruppo, le possibili scelte di Tudor e le condizioni di Koopmeiners e Gatti

Bologna vs Juventus

Novità dalla Continassa in vista del match di campionato Bologna-Juventus: i bianconeri recuperano i due, mentre l'olandese lavora ancora a parte.

La Juventus si prepara ad affrontare una delle sfide decisive per il suo futuro europeo, con il match di domenica contro il Bologna che promette di essere un crocevia importante per le ambizioni della squadra bianconera.

Dopo la vittoria contro il Monza, la Juventus può finalmente sorridere grazie a due recuperi importanti. Dusan Vlahovic e Francisco Conceiçao, infatti, sono tornati ad allenarsi con il gruppo e sono pronti per essere convocati in vista della trasferta di Bologna.

Se per il serbo si tratta di un ritorno dopo un affaticamento muscolare che lo aveva costretto a fermarsi, per il giovane portoghese la notizia positiva riguarda il superamento di un infortunio che lo aveva limitato in precedenza.

L'articolo prosegue qui sotto

Teun Koopmeiners, invece, è ancora alle prese con problemi fisici e continua a lavorare a parte: il suo recupero per la partita contro il Bologna rimane incerto.