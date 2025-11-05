La Juventus ritrova Miretti, dalle voci sul Napoli alla nuova occasione in bianconero: come può utilizzarlo Spalletti

Prima di fermarsi peraltro Fabio Miretti sembrava destinato a lasciare nuovamente la Juventus, stavolta a titolo definitivo.

Dopo la buona stagione in prestito al Genoa, infatti, sulle sue tracce si era messo il Napoli campione d'Italia. Manna, direttore sportivo azzurro, d'altronde conosce benissimo le qualità di Miretti e lo riteneva perfetto per il centrocampo di Conte.

L'infortunio però aveva fatto definitivamente tramontare una trattativa che in realtà non era mai davvero partita. Anche perché c'era parecchia distanza tra l'offerta del Napoli e la richiesta della Juventus.