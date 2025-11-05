Pubblicità
La Juventus ritrova Miretti, dalle voci sul Napoli alla nuova occasione in bianconero: come può utilizzarlo Spalletti

Fabio Miretti ha debuttato in questa stagione nel finale di Juventus-Sporting mettendo in mostra le sue qualità, ora può diventare una soluzione importante per Spalletti: ma in che ruolo?

La stagione di Fabio Miretti è iniziata ufficialmente martedì 4 novembre, quando ha giocato i primi minuti nel finale di Juventus-Sporting.


Il talento cresciuto nel settore giovanile si era fermato ad agosto per quello che sembrava un infortunio di poco conto che invece lo ha tenuto fermo per mesi.

Miretti in realtà era tornato a disposizione già da un paio di settimane, ma non era ancora sceso in campo.

Spalletti in Champions League lo ha gettato nella mischia per gli ultimi minuti di una sfida delicatissima ricevendo in cambio indicazioni più che positive in vista del futuro.

  • L'INFORTUNIO DI MIRETTI

    Come dicevamo Fabio Miretti si era infortunato durante la partita in famiglia tra Juventus e Juventus Next Gen,

    Gli esami, svolti il 14 agosto, avevano evidenziato una lesione di basso grado del muscolo semi-tendinoso della coscia destra. Nulla di particolarmente grave, insomma.

    Il rientro era stato inizialmente fissato in circa 20-30 giorni ma in realtà Miretti è rimasto fuori fino a metà ottobre.

  • LE VOCI SUL NAPOLI

    Prima di fermarsi peraltro Fabio Miretti sembrava destinato a lasciare nuovamente la Juventus, stavolta a titolo definitivo.

    Dopo la buona stagione in prestito al Genoa, infatti, sulle sue tracce si era messo il Napoli campione d'Italia. Manna, direttore sportivo azzurro, d'altronde conosce benissimo le qualità di Miretti e lo riteneva perfetto per il centrocampo di Conte.

    L'infortunio però aveva fatto definitivamente tramontare una trattativa che in realtà non era mai davvero partita. Anche perché c'era parecchia distanza tra l'offerta del Napoli e la richiesta della Juventus.

  • IL DEBUTTO CONTRO LO SPORTING

    Fabio Miretti, come detto, è rientrato in gruppo a metà ottobre di fatto due mesi dopo l'infortunio.

    Ma contro Real Madrid, Lazio, Udinese e Cremonese era rimasto sempre seduto in panchina senza subentrare. Cosa invece accaduta in Champions League contro lo Sporting.

    Nel finale di gara, quando Manuel Locatelli ha accusato un principio di crampi, Spalletti ha scelto Miretti.

    In dodici minuti, i primi della sua stagione, il giovane centrocampista ha impressionato per personalità e qualità dei passaggi con una percentuale di precisione del 100%.

  • IL RUOLO DI MIRETTI

    Ma in quale ruolo giocherà Fabio Miretti nella Juventus di Luciano Spalletti?

    Il nuovo allenatore bianconero apprezza le qualità del classe 2003 al quale la stagione da protagonista col Genoa ha fatto decisamente bene.

    Miretti contro lo Sporting ha agito di fatto da regista come vertice basso del centrocampo, ma è in grado di giocare anche come mezzala o qualche metro più avanti.

    La sua qualità tecnica e la capacità di inserimento senza palla, infatti, gli permetterebbero di giostrare alle spalle delle punte nel ruolo di trequartista.

    Toccherà dunque ora a Spalletti capire come sfruttare al meglio le caratteristiche di Miretti per avere una soluzione in più nel prosieguo di stagione.

