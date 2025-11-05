La Juventus ritrova Miretti, dalle voci sul Napoli alla nuova occasione in bianconero: come può utilizzarlo Spalletti

La stagione di Fabio Miretti è iniziata ufficialmente martedì 4 novembre, quando ha giocato i primi minuti nel finale di Juventus-Sporting.
Il talento cresciuto nel settore giovanile si era fermato ad agosto per quello che sembrava un infortunio di poco conto che invece lo ha tenuto fermo per mesi.
Miretti in realtà era tornato a disposizione già da un paio di settimane, ma non era ancora sceso in campo.
Spalletti in Champions League lo ha gettato nella mischia per gli ultimi minuti di una sfida delicatissima ricevendo in cambio indicazioni più che positive in vista del futuro.