La Juventus riparte tra certezze e novità: Conceiçao è un titolare, la difesa a 4 può essere la soluzione, Zhegrova non è pronto, David merita continuità

Come dicevamo sopra la vera svolta di Juventus-Pafos è arrivata intorno all'ora di gioco, quando Spalletti ha richiamato in panchina Locatelli (ammonito e fischiato) per inserire Openda.

Il tecnico ha così ridisegnato la squadra schierando un 4-2-4 in cui McKennie e Cambiaso sono diventati i due terzini, mentre Koopmeiners è tornato a centrocampo.

Un cambio tattico che ha dato subito i suoi frutti, dato che la Juventus ha chiuso la pratica nel giro di sei minuti tra il 67' e il 73'. Ma soprattutto è sembrata più fluida e maggiormente pericolosa ogni volta che ripartiva.

Nel finale poi Spalletti ha cambiato nuovamente l'assetto passando a un 4-2-3-1 che, come ammesso dopo la partita dal tecnico, rappresenta un modulo su cui intende lavorare in chiave futura.