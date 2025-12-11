La Juventus riparte tra certezze e novità: Conceiçao è un titolare, la difesa a 4 può essere la soluzione, Zhegrova non è pronto, David merita continuità

Vittoria doveva essere, vittoria è stata: la Juventus ha battuto il Pafos avvicinandosi all'obiettivo minimo, ovvero la qualificazione ai playoff di Champions League.
Certo la prestazione offerta dai bianconeri non è stata ancora entusiasmante, anzi. Però qualcosa di nuovo si è visto, soprattutto nel secondo tempo quando Spalletti ha capito che era necessario sparigliare le carte.
Dopo l'uscita di Locatelli con l'ingresso di Openda e conseguente cambio di modulo, ad esempio, la Juventus ha iniziato a giocare con maggiore fluidità e rendersi finalmente pericolosa nella metà campo avversaria.
E anche dai singoli alcuni segnali sono arrivati. Ma cosa ha detto quindi la sfida contro il Pafos? E come può cambiare la Juventus?