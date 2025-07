La Juventus rilancia per Kolo Muani, nuova offerta al PSG: la formula e le cifre della proposta di Comolli

Il francese vuole restare, il club rilancia con un prestito oneroso e riscatto nel 2026. Tudor insiste: è centrale nel progetto insieme a Conceicao.

La Juventus non molla Randal Kolo Muani. Dopo un Mondiale per Club da protagonista negli Stati Uniti, l’attaccante francese è diventato una priorità per la dirigenza bianconera e per il tecnico Igor Tudor, che lo ha promosso a titolare nel finale di stagione.

Il club torinese ha già avviato i contatti con il Paris Saint-Germain e ha intenzione di rilanciare con una nuova proposta: un prestito oneroso da circa 10 milioni di euro con riscatto nel 2026, inizialmente come diritto, ma destinato a trasformarsi in obbligo a condizioni facilmente raggiungibili.

Dal canto suo, il PSG, impegnato questa sera nella semifinale del Mondiale per Club contro il Real Madird, continua a fare muro, pretendendo l’obbligo di riscatto sin da subito.