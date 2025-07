La Juventus proporrà a Vlahovic la risoluzione del contratto: gli scenari e quanto risparmierebbero i bianconeri

Dopo la rottura totale tra le parti, la società bianconero proporrà a Vlahovic la risoluzione del contratto con un anno di anticipo rispetto alla scadenza.

La rottura tra le parti era nota ormai da tempo, con la Juventus che in più occasioni ha ribadito a Dusan Vlahovic di non far più parte del progetto futuro del club.

L’attaccante serbo ha rifiutato la proposta di prolungare l’accordo in scadenza nel 2026 spalmandosi l’oneroso ingaggio da 12 milioni di euro netti a stagione, ma il serbo – decisamente infastidito dalla situazione – ha rifiutato.

Il numero 9 bianconero ha però rilanciato ribadendo di voler rimanere fino alla scadenza del contratto, anche a rischio di finire fuori rosa: un muro contro muro che non giova a nessuno e che la Juventus sta provando a risolvere con una mossa a sorpresa.