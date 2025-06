La Juventus pronta alla rivoluzione: non solo Douglas Luiz, anche Nico Gonzalez verso la cessione

Due degli acquisti più onerosi della scorsa estate possono lasciare la Juventus: i bianconeri valutano offerte per Nico Gonzalez.

Sì, alla Juventus si prepara un'altra rivoluzione. L'addio di Cristiano Giuntoli d'altronde cambia radicalmente il progetto sportivo e di conseguenza anche la scelta degli uomini su cui puntare in campo.

Ecco allora che a salutare Torino dopo una sola stagione potrebbero essere in tanti. Uno di questi, come noto, sarà quasi certamente Douglas Luiz che di fatto alla Juventus non si è mai visto.

Ma a sorpresa, secondo quanto riporta 'La Gazzetta dello Sport', alla Continassa sarebbero entrati nell'ordine di idee di valutare anche eventuali offerte per Nico Gonzalez.

L'argentino è stato pagato tanto e ha reso poco. Motivo per cui non viene considerato incedibile. Anzi.