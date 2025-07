La Juventus piomba su Xhaka, l'ex obiettivo del Milan: il centrocampista del Bayer Leverkusen nel mirino, i costi e le condizioni dell'affare

Dopo il no del Milan, la Juventus punta su Granit Xhaka per rinforzare la mediana. Decisiva l'uscita di Douglas Luiz per sbloccare l'affare.

La Juventus si muove con decisione su Granit Xhaka, centrocampista del Bayer Leverkusen, dopo che il Milan ha abbandonato la pista che portava allo svizzero.

Il calciatore elvetico rappresenta ora una nuova opzione per la mediana bianconera, a patto che prima venga sbloccata un’uscita dal reparto, necessaria non solo per motivi economici ma anche per mantenere l’equilibrio numerico della rosa.

Il club torinese è intenzionato a ricostruire il centrocampo affidato al tecnico Igor Tudor, e considera il giocatore ex Arsenal una soluzione ideale per esperienza, duttilità e leadership. Ma la chiave dell’operazione resta l’addio di Douglas Luiz, finito ai margini del progetto e ora al centro di trattative in uscita.

L'articolo prosegue qui sotto

Accanto a Xhaka, la Juventus continua a monitorare altri profili, tra cui Yves Bissouma del Tottenham e Morten Hjulmand dello Sporting, mentre il sogno Sandro Tonali appare sempre più distante per motivi economici.