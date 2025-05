La Juventus pensa Endrick in uscita dal Real Madrid: gli scenari e la formula dell’affare

Il Real Madrid crede tantissimo nella qualità del brasiliano, ma sa benissimo che difficilmente troverà spazio: la Juventus lavora per il prestito.

Un stella destinata a illuminare la scena europea per i prossimi anni, ma che ha bisogno di spazio e fiducia per esprimere tutto il suo talento. Cosa che, vista l’enorme concorrenza, al Real Madrid non è riuscito a fare.

Ma sulle qualità di Endrick davvero nessuno ha dubbi, Real Madrid in testa. Il futuro del giovanissimo attaccante brasiliano classe 2006 difficilmente però sarà in maglia Blancos nella prossima stagione.

Il club madrileno sa benissimo che, come avvenuto in questa stagione, Endrick faticherà a trovare spazio per via della concorrenza e ha aperto a una sua cessione in prestito. Opportunità che fa gola a molti, Juventus compresa.