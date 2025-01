La Juventus non vince a Napoli da sei anni, poi solo sconfitte: bianconeri al 'Maradona' per interrompere la striscia negativa Serie A SSC Napoli Juventus SSC Napoli vs Juventus

Trasferta ostica per la Juventus che non vince al 'Maradona' addirittura dal 2019 con goal di Pjanic ed Emre Can, poi cinque sconfitte di fila.