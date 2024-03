La Juventus multa Vlahovic dopo l'espulsione: quanto pagherà l'attaccante

Come annunciato da Allegri, la società bianconero ha deciso di multare Vlahovic per il rosso rimediato nel finale di Juventus-Genoa.

Non sono giorni particolarmente felici per Dusan Vlahovic, che dopo l'espulsione in Juventus-Genoa ha dovuto rinunciare anche alla convocazione della Serbia.

Come se non bastasse, adesso, il serbo dovrà pagare anche una multa salata che gli è stata comminata dalla società bianconera.

Al termine della gara di domenica all'ora di pranzo, d'altronde, Allegri era stato chiaro in merito all'espulsione rimediata da Vlahovic contro il Genoa: "Verrà multato". Ma quanto pagherà?