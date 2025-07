La Juventus 'mette le ali': nuova offerta al Porto per il ritorno di Conceicao, in arrivo la proposta ufficiale al Manchester United per Sancho

Il club bianconero spinge per chiudere con Porto e Manchester United: trattativa serrata per Conceicao, intesa vicina con Sancho che vuole Torino.

La Juventus è in piena attività sul mercato con l’obiettivo di rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione. Due sono le trattative principali in corso, entrambe riguardanti esterni d’attacco: Francisco Conceicao e Jadon Sancho.

Per il primo, attualmente in prestito dal Porto, il club bianconero ha presentato una nuova offerta da 22 milioni di euro, rifiutata dai portoghesi che però hanno abbassato le proprie richieste a 25 milioni.

Sul fronte Sancho, invece, l’esterno inglese vuole lasciare definitivamente il Manchester United e ha già fatto sapere di preferire la Juventus ad altre destinazioni, inclusa una possibile permanenza in Germania.

L’accordo con il giocatore è vicino, ma resta da definire il nodo della buonuscita con il club inglese. Entrambe le operazioni sono ritenute prioritarie per l’allenatore Igor Tudor, deciso a costruire un nuovo impianto offensivo bianconero attorno a due profili internazionali.